Гражданин РФ пытался за взятку получить паспорт Украины

В Луганской области правоохранители задержали гражданина России, который пытался незаконно получить украинский паспорт. Об этом сообщили в региональном управлении СБУ, передает Укринформ.

"В начале января в СБ Украины обратился начальник одного из городских отделов Государственной миграционной службы. Он сообщил, что ему предлагают взятку за выдачу украинского паспорта по поддельным документам. Сотрудники спецслужбы оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался гражданин РФ, который находится в розыске на территории России за экономические преступления", – говорится сообщении.

По информации СБУ, мужчина прибыл в Украину, воспользовавшись документами другого человека – жителя Крыма. А вскоре он взял фиктивный брак, изменил фамилию и попытался получить паспорт гражданина Украины.

Правоохранители задержали россиянина в служебном помещении Миграционной службы после передачи взятки чиновнику и получения паспорта.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 169 Уголовного кодекса Украины. Гражданин России на период следствия злоумышленник будет находиться под стражей.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе две россиянки попросили статус беженцев в Украине. Женщины опасались за свою жизнь и маленького ребенка.

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Источник: korrespondent.net