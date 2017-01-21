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21. 01. 2017

В Пакистане десятки человек погибли от взрыва на рынке

Сегодня утром в пакистанском городе Парачинар прогремел взрыв на многолюдном овощном рынке. Его жертвами стал 21 человек, более 50 получили ранения, передает Reuters.

Согласно данным агентства, cостояние ряда пострадавших оценивается как критическое.

Правоохранители считают, что неизвестные применили самодельное взрывное устройство. Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе в Пакистане грузовик врезался в школу для девочек. Погибла одна учительница и четыре школьницы.

Источник: korrespondent.net

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