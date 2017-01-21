Лутковская: АТО – не причина не платить пенсии

Проведение АТО на Донбассе не является основанием для приостановки выплаты пенсии местным жителям. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает 112 Украина.
"Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет", – сказала Лутковская.
По ее словам, украинское государство обязано платить пенсии, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть оккупированные территории.
"Я не верю и с большим сарказмом отношусь к идее, что пенсионер, который получает 1,8-1,2 тыс. гривен, будет финансировать терроризм. Как и одинокая мать, которая осталась с ребенком на руках, она тоже те деньги, которые ей положены в качестве выплат, не отдаст их террористам для поддержания их", – отметила Лутковская.
Омбудсмена больше волнуют закупки угля с неподконтрольной территории: "Это действительно очень серьезный вопрос. А, простите, кто закупает уголь, и кто является "финансистом"?
Выплаты пенсий и соцльгот жителям оккупированных территорий Донбасса были остановлены постановлением Кабмина от 7 ноября 2014 года. Выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.
Напомним, в октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.
Как сообщал Корреспондент.net, Киев не будет сотрудничать с ЛДНР по выплатам пенсий. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.
Также Рева отмечал, что сейчас на Донбассе экономическая катастрофа. По словам министра, для выплат пенсий жителям оккупированных территорий ежегодно нужно 30 млрд гривен.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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