Лутковская: АТО – не причина не платить пенсии

Проведение АТО на Донбассе не является основанием для приостановки выплаты пенсии местным жителям. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская, передает 112 Украина.

"Мы перестали платить те социальные выплаты, которые не зависят от проведения АТО. Мы перестали платить пенсии совершенно незаконно, притом, что такого основания для приостановки выплаты пенсии как АТО нет", – сказала Лутковская.

По ее словам, украинское государство обязано платить пенсии, а если нет такого механизма, то это проблемы государства, а не пенсионеров, которые не могут покинуть оккупированные территории.

"Я не верю и с большим сарказмом отношусь к идее, что пенсионер, который получает 1,8-1,2 тыс. гривен, будет финансировать терроризм. Как и одинокая мать, которая осталась с ребенком на руках, она тоже те деньги, которые ей положены в качестве выплат, не отдаст их террористам для поддержания их", – отметила Лутковская.

Омбудсмена больше волнуют закупки угля с неподконтрольной территории: "Это действительно очень серьезный вопрос. А, простите, кто закупает уголь, и кто является "финансистом"?

Выплаты пенсий и соцльгот жителям оккупированных территорий Донбасса были остановлены постановлением Кабмина от 7 ноября 2014 года. Выплаты должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.

Напомним, в октябре 2015 года первая палата Высшего административного суда вынесла решение о выплате пенсий, заработных плат и социальных пособий тем, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

Как сообщал Корреспондент.net, Киев не будет сотрудничать с ЛДНР по выплатам пенсий. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Также Рева отмечал, что сейчас на Донбассе экономическая катастрофа. По словам министра, для выплат пенсий жителям оккупированных территорий ежегодно нужно 30 млрд гривен.

Источник: korrespondent.net