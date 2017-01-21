В Николаевской области погиб солдат-срочник

В воинской части в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности погиб военнослужащий срочной службы, сообщает Министерство обороны Украины.

"Вчера, 20 января, около 16.30 в одной из воинских частей на Николаевщине, в результате нарушения правил безопасности получил ранение, не совместимое с жизнью, военнослужащий срочной службы", – говорится в сообщении.

С целью выяснения причин и обстоятельств, приведших к гибели военнослужащего, командованием воинской части совместно с работниками правоохранительных органов проводится расследование.

Руководство Минобороны и ВСУ выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне ​трое военных получили небоевые ранения на Донбассе. Двое бойцов сами ранили себя в ногу из автомата Калашникова. В третьем случае военный был ранен из автомата Калашникова своим сослуживцем. Все пострадавшие госпитализированы.

Минобороны: Небоевые потери ВСУ превысили боевые

Источник: korrespondent.net