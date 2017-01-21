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21. 01. 2017

Красный Крест отправил на Донбасс 80 тонн продуктов

Миссия Международного комитета Красный Крест направила очередной гуманитарный груз на территории Донбасса, контролируемые сепаратистами ДНР. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Через КПВВ Новотроицкое на неподконтрольные территории проследовали четыре грузовых автомобиля с гуманитарной помощью от Миссии Международного комитета Красного Креста, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы весом 80 тонн.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на этой неделе Красный Крест направил на Донбасс более 200 тонн гуманитарных грузов.

Также сообщалось, что Красный Крест выделит Киеву более $60 млн. Гуманитарная операция этой организации в Украине станет одной из самых масштабных операций в мире.

Источник: korrespondent.net

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