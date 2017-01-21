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21. 01. 2017

В Италии в накрытом лавиной отеле нашли еще четырех выживших

Итальянские спасатели обнаружили  еще четырех человек, выживших после схода снежной лавины на отель Rigopiano в горной области Абруццо. Из-под завалов извлечены двое мужчин и две женщины, передает Reuters.

По официальным данным, общее число спасенных достигло 11 человек, среди которых четверо малолетних детей. Подтверждена гибель пяти человек.

По данным СМИ, лавина сдвинула здание отеля на 10 метров. Людей ищут с помощью специально обученных собак-ищеек.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 января в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо на отель Rigopiano обрушилась лавина. Она погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.

В пятницу, 19 января, спасатели обнаружили первых выживших.

Источник: korrespondent.net

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