Лента RSS
Подписаться на ленту
21 января 2017, суббота, 15:22
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
21. 01. 2017

Украинские БТР испытали в Яванском море

Индонезийский Корпус морской пехоты Индонезии успешно протестировал новейшие украинские БТР-4М на побережье Яванского моря, недалеко от города Тангеранг. Об этом передает Defence blog.

Новый бронетранспортер-амфибия может плавать в море и преодолевать водные преграды без каких-либо конструктивных изменений, – пишет издание.

На БТР-4М стоят немецкие двигатели Deutz. Эта машина получила множество обновлений для использования ее именно в качестве амфибии.

Также сообщается, что БТР-4М – это первый военный экспорт Украины в Индонезию за почти два десятилетия.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2014 года сообщалось, что Украина поставит Индонезии пять БТР-4М. А в случае успешного выполнения контракта Украина может поставить в эту страну еще 50 таких бронетранспортеров.

В июне 2016 года представители ВМС Индонезии побывали в Украине с целью проведения испытаний БТР-4М. Машины прибыли в Индонезию в сентябре 2016 года.

Напомним, Украина взлетела в рейтинге производителей оружия, заработав в прошлом году почти миллиард долларов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.