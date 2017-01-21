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21. 01. 2017

В Бухаресте сгорел ночной клуб: десятки пострадавших

В столице Румынии Бухаресте сгорел популярный ночной клуб Bamboo. Как передают местные СМИ, пожар начался уже под утро и быстро распространился на все здание.

На место происшествия прибыли десятки пожарных бригад. Но огонь удалось потушить спустя несколько часов. Здание сгорело практически дотла.

В результате пожара пострадало 44 человека, но обошлось без жертв и тяжелых травм. У большинства пострадавших ожоги, отравление угарным газов. У двух деушек зафиксированы переломы – им пришлось прыгать из окон горящего клуба.

Среди возможных причин пожара называют курение в клубе.

Как сообал Корреспондент.net, 27 ноября 2016 года возник пожар в ночном клубе во Львове. ГСЧС назвала причиной пожара неосторожное обращение с открытым огнем во время шоу-программы. Псотрадали 22 человека.

Позже стало известно о смерти в больнице 47-летнего посетителя ночного клуба, который получил обширные ожоги.

Источник: korrespondent.net

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