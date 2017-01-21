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21. 01. 2017

Россия нанесла авиаудар по объектам ИГИЛ в Сирии

 
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор в Сирии. Об этом сообщает Минобороны России.
 
"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что было подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов.
 
Авиационное прикрытие бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С c аэродрома Хмеймим в Сирии.
 
Также отмечается, что бомбардировщики отправились на операцию, взлетев с территории России. После выполнения боевой задачи все российские самолёты вернулись на аэродромы базирования.
 
Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Сирия подписали соглашение о размещении ВМФ России в районе порта Тартус сроком на 49 лет.
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Источник: korrespondent.net

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