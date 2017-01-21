В Киеве предотвратили убийство нардепа – СБУ

Сотрудники СБУ в Киеве предупредили покушение на жизнь народного депутата, к которому могут быть причастны российские спецслужбы. Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает 112 Украина.

"Сегодня утром доложил президенту, что СБУ предотвратила и на этапе исполнения прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории РФ", – сказал Грицак.

В СБУ допускают, что к организации покушения причастны спецслужбы РФ.

"Организатор покушения, уроженец РФ, который длительное время жил на территории Харьковской области с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году выехал на территорию ЛНР. Он вступил в НВФ и занимал там одно из средних руководящих звеньев, занимался проведением диверсий на нашей территории, – отметил Грицак.

Глава СБУ уточнил, что имя организатора покушения ачинается на букву "Т", он 1969 года рождения.

"По нашим данным, сейчас он находится в городе Белгород Российской Федерации. Для исполнения преступления "Т" подобрал двух ранее судимых граждан Украины", – добавил Грицак.

По его словам, по подозрению в покушении задержаны два человека. Обо всех своих действиях задержанные информировали куратора в России.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Василий Грицак заявил о раскрытии новых планов России по дестабилизации Украины. Он уточнил, что документы об этом были получены оперативным путем.

Также Грицак отметил, что план Шатун подлинный.

Источник: korrespondent.net