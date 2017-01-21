Стал известен организатор встречи Савченко с сепаратистами

Встречу нардепа Надежды Савченко с лидерами ЛДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницьким организовал Владимир Рубан, руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Об этом сообщил сам Рубан в интервью Громадському.

"Как только представилась возможность, я организовал встречу в Минске", - сказал он, добавив, что эта встреча не была тайной.

Напомним, ранее сообщалось, что Савченко исключают из комитета нацбезопасности и обращаются в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку относительно того, есть ли в действиях Савченко признаки государственной измены. Также в Батькивщине заявили о выходе Савченко из состава партии.

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Источник: korrespondent.net