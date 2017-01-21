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21. 01. 2017

Число погибших под лавиной в Италии выросло

 
Из-под завалов накрытого лавиной отеля обнаружили новые тела погибших. Таким образом, число официально погибших выросло до пяти. Пропавшими без вести числятся 23 человека, сообщает AFP.
 
Одиннадцать выживших были извлечены из-под завалов, в том числе и дети.
 
Напомним, как сообщал Корреспондент.net, в горном массиве Гран-Сассо в области Абруццо 18 января на отель Rigopiano сошла лавина, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.
 
В пятницу, 19 января, спасатели обнаружили первых выживших.

Источник: korrespondent.net

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