В соцсети обсуждают фото-компромат на Савченко

Фотография с Надеждой Савченко, где она обнимает генерала Кульчицкого, вызвало бурю реакций в Facebook.

Как пишет пользователь Сергей Листопад, фотография трехгодичной давности вызвала его интерес, потому что он узнал ныне нардепа Надежду Савченко. Она приобнимала генерала, идентифицировать которого позволили другие пользователи. Это оказался Сергей Кульчицкий, который погиб в 2014-м под Славянском, где сепаратисты сбили вертолет. Тогда, кроме генерала, погибли еще 13 человек.

Мнения в комментариях разделились. Некоторые утверждают, что на фото случайно попали два будущих героя Украины. А кто-то уверяет, что Савченко была заодно с беркутовцами.

Напомним, ранее в Сети также появлось видео, где Савченко защищала силовиков.

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Источник: korrespondent.net