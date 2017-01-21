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21. 01. 2017

В Сирии произошел взрыв возле лагеря беженцев

 
Возле лагеря беженцев Эр-Рекбан в Сирии недалеко от границы с Иорданией в субботу, 21 января, прогремел взрыв. Погибли шестеро,14 получили ранения.
 
Как сообщает Anadolu, возле лагеря беженцев взорвалась заминированная машина. Ни одна террористическая организация пока не взяла ответственность за взрыв.
 
В лагере беженцев Эр-Рекбан проживают более 85 тысяч сирийцев, ожидающих разрешения на переход на иорданскую территорию.
 
Напомним, ранее сообщалось, что российские бомбардировщики нанесли удар по объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор в Сирии.
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Источник: korrespondent.net

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