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21. 01. 2017

В Житомире открыли уголовное дело по отравлению школьников

В Житомире прокуратура начала уголовное производство по факту отравления 13 учеников местной гимназии №23, сообщает прокуратура Житомирской области
 
"В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о нарушениях санитарных правил и норм относительно предотвращения массовым отравлением в местной гимназии, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 325 УК Украины", - говорится в сообщении.
 
По данным прокуратуры, с 20 по 21 января с предварительным диагнозом острое кишечное отравление госпитализированы 13 учеников. Состояние их здоровья стабильное.
 
В связи с массовым отравлением в столовой гимназии начата проверка, питание учащихся приостановлено до выяснения причин отравления.
 
Позже заместитель городского головы Матвей Хренов в комментарии Житомир.info заявил о закрытии гимназии для проведения полной дезинфекции помещений учебного заведения. Такое решение было принято в связи с тем, что по состоянию на 14:00 уже зафиксированы случаи отравления детей, которые не питались в столовой гимназии.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе в декабре от отравления пострадали более 50 человек.
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Источник: korrespondent.net

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