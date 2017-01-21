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21. 01. 2017

Торнадо в США, четверо погибших

В штате Миссисипи на юго-востоке США прошел сильный торнадо. Об этом сообщает Associated Press.
 
Жертвами стихии стали как минимум четверо, все они жители городка Хаттисберг.
 
Спасатели и полиция продолжают поисковую операцию.
 
Также власти сообщили о значительных разрушениях в округах Форрест, Ламар и Перри. Также перекрыта одна из ключевых автомагистралей.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в конце декабря в Польше из-за урагана почти 100 тысяч домов остались без света.
 
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Источник: korrespondent.net

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- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

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