На границе Египта в дом попал снаряд, есть погибшие

В приграничном с Сектором Газа городе Рафах 21 января в дом попал снаряд. В результате взрыва погибли восемь человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и медиков.

Известно, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, ранее сообщалось, что возле лагеря беженцев Эр-Рекбан в Сирии недалеко от границы с Иорданией прогремел взрыв. Есть погибшие.

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Источник: korrespondent.net