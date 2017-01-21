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21. 01. 2017

На границе Египта в дом попал снаряд, есть погибшие

 
В приграничном с Сектором Газа городе Рафах 21 января в дом попал снаряд. В результате взрыва погибли восемь человек.
 
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и медиков.
 
Известно, что пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
 
Напомним, ранее сообщалось, что возле лагеря беженцев Эр-Рекбан в Сирии недалеко от границы с Иорданией прогремел взрыв. Есть погибшие.
 
В Пакистане десятки человек погибли от взрыва на рынке

Источник: korrespondent.net

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