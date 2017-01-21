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21. 01. 2017

Зона АТО: Водяное обстреливали из гранатометов

За сутки в зоне АТО зафиксировано 21 обстрел позиций военных. Об этом сообщает пресс-центр АТО.
 
"Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по Лебединскому, Новогригоровке, Водяному, Талаковке и Широкино", - говорится в сообщении.
 
На Донецком направлении – из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Зайцево и Новгородское.
 
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На Луганском – из минометов – противник обстрелял Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новоолександровку и Новозвановку.
 
 
В ДНР же заявляют о 579 обстрелах своей территории. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что 20 декабря 25 раз открывался огонь по позициям бойцов ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб.
 
На Донбассе обстреляли гражданский автобус

Источник: korrespondent.net

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