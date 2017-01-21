Рада хочет сделать украинский обязательным

В Раде зарегистрировали законопроект №5670 "О языке". Его авторы предлагают сделать украинский язык обязательным в использовании во всех сферах государственной и общественной жизни. Коснется это и СМИ.

20 января законопроект поступил на рассмотрение профильного комитета Рады. Авторами языкового стали 33 депутата из разных фракций. Они предлагают отменить закон "Об основах государственной языковой политики".

В законопроекте предлагается сделать украинский язык обязательным для всех органов госвласти, и местного самоуправления. Это касается поведения заседаний, оформления документов, обращений граждан.

Украинский предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. При этом в школах и садиках допускается использовать языки нацменьшинств, а в ВУЗах это не предусмотрено. Обучение в университетах должно вестись исключительно на украинском, допускается изложение одного или нескольких предметов на одном из официальных языков ЕС.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Фильмы в Украине также можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров.

Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ. Передачи на других языках дублируются на украинском языке. Телерадиокомпания обязана обеспечить синхронный перевод на украинский язык, если кто-то из участников программы говорит на другом языке.

Электронные СМИ хотят обязать иметь страничку на украинском языке, которая должна загружаться пользователю по умолчанию.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности. Тиражи на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке.

В сфере обслуживания (магазины, рестораны и т.п.) также является обязательным использование украинского языка.

За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн) для СМИ.

За попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить уголовная ответственность. поскольку это приравнивается к попыткам свержения государственного строя (ст. 109 УК Украины). Публичное неуважения к языку приравнивается к надругательству над государственной символикой Украины (ст. 338 УК Украины).

Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Напомним, 5 июня 2012 года Верховна Рада приняла в первом чтении законопроект о принципах государственной языковой политики. Законопроект укрепляет позиции русского и языков других национальных меньшинств в регионах, где их численность 10% и выше.

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Источник: korrespondent.net