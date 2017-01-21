Смертельное ДТП в Мариуполе, пострадали военные

ДТП с участивем военныз проищошло в Мариуполе Донецкой области 21 января 2017 года. Один , погиб. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля не справился с управлением.

"В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте. Второй военнослужащий доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Мариуполь в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с целью выяснения причин и обстоятельств дорожно-транспортного происшествия продолжается расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье авто влетело в грузовик, трое погибли.

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Источник: korrespondent.net