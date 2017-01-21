Twitter BBC заявил о ранении Трампа

О ранении президента США Дональда Трампа написали в Twitter компании ВВС, расположенного в британском городе Нортгемптон. В твите с пометкой "Срочное сообщение" говорилось о том, что глава государства ранен в руку во время инаугурации.

Некоторые пользователи усомнились в достоверности этого сообщения: по их мнению, то, что такая новость первой появилась в Twitter не самой компании, а ее небольшого филиала, довольно странно. Пост быстро удалили, но его скрин остался.

Скриншот сообщения

В ВВС сообщили, что сразу после новости о ранении на странице британского филиала компании появился другой твит: "Сообщение от OurMine: мы обнаружили необычную активность, аккаунт был кем-то взломан и мы пытаемся решить эту проблему прямо сейчас".

Группа хакеров OurMine уже "заявляла" о себе ранее взломами аккаунта стримингового сервиса Netflix, основателя Facebook Марка Цукерберга и прочими "подвигами". Однако они уточнили, что сообщение о ранении Трампа разместила не OurMine.

"Мы действительно увидели необычную активность в учетной записи, и взломали аккаунт для того, чтобы проверить - был ли он взломан до нас. К сожалению, наши догадки подтвердились", - пояснили хакеры.

В BBC уверили, что предпринимают все необходимые шаги для того, чтобы подобное не повторилось.

Напомним, ранее сообщалось, что тысячи женщин по всему миру вышли на марши протеста против политики Трампа.

Петицию за публикацию декларации Трампа рассмотрят

Источник: korrespondent.net