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21. 01. 2017

На Charlie Hebdo подадут в суд за карикатуру на жертв лавины

 
Иск против журнала подадут власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель Ригопьяно. Об этом пишет газета Leggo.
 
На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: Италия. Снег идет.
 
Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было принято аналогичное решение в связи с карикатурой, посвященной землетрясению в центральной Италии 24 августа 2016 года, жертвами которого стали около 280 человек.
 
В номере от 31 августа были изображены пострадавшие от землетрясения мужчина и женщина, которые стоят на фоне груды тел, уложенных слоями. Над рисунком мужчины расположена надпись "пенне в томатном соусе", изображение женщины подписано "запеченная паста". Гору мертвецов назвали лазаньей.
 
Напомним, как сообщал Корреспондент.net, 18 января на отель Rigopiano сошла лавина, где находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей.
 
В пятницу, 19 января, спасатели обнаружили первых выживших.
 
Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на катастрофу Ту-154

Источник: korrespondent.net

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