На Charlie Hebdo подадут в суд за карикатуру на жертв лавины

Иск против журнала подадут власти итальянского города Фариндола, где расположен попавший под лавину отель Ригопьяно. Об этом пишет газета Leggo.

На карикатуре изображена съезжающая с горы на лыжах смерть, держащая вместо лыжных палок две косы. Подпись гласит: Италия. Снег идет.

Мэр Фариндолы Иларио Лаккетта заявил, что уже дано поручение подготовить иск против журнала и авторов рисунка. До этого было принято аналогичное решение в связи с карикатурой, посвященной землетрясению в центральной Италии 24 августа 2016 года, жертвами которого стали около 280 человек.

В номере от 31 августа были изображены пострадавшие от землетрясения мужчина и женщина, которые стоят на фоне груды тел, уложенных слоями. Над рисунком мужчины расположена надпись "пенне в томатном соусе", изображение женщины подписано "запеченная паста". Гору мертвецов назвали лазаньей.

Напомним, как сообщал Корреспондент.net , 18 января на отель Rigopiano сошла лавина, где находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В пятницу, 19 января, спасатели обнаружили первых выживших. Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на катастрофу Ту-154

Источник: korrespondent.net