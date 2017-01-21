Держшахта купила воду за 588 грн за литр

Госпредприятие Селидовуголь сделало закупки, в которых упаковка чая вышла по 6666 грн.

Соответствующая информация содержится в системе Prozorro, сообщает Эспрессо.

Всего было куплено 30 упаковок черного чая "Нури»"по 90 г и кофе "Якобс" по 48 г за 199 999 грн.

Поставщиком является фирма Корнер-ПАК, зарегистрирована в Покровске. Руководитель - Людмила Пальчик, которая проживает в Киеве.

Кроме того, с этой фирмой Селидовуголь заключило 17 договоров на поставку продукции, среди которых мясо по 4000 грн/кг, вода по 588 грн/литр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хорватии чиновника обвинили во взяточничестве из-за контракта с Украиной.

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Источник: korrespondent.net