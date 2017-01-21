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21. 01. 2017

В Китае горная порода сошла на отель, есть погибшие

 
В Китае из-за обвала горной породы на отель погибли люди. Агентство Xinhua сообщает, что под завалами здания оказались 15 человек. Как минимум двое погибли.
 
На отель Mirage, который расположен в городе Наньчжао в центральном Китае, сошли около 3 тыс кубометров горной породы. На момент происшествия в здании присутствовали 15 человек, среди которых оказались работники заведения и постояльцы. Все пострадавшие находились на первом этаже.
 
На месте обвала работают команды спасателей. Им удалось извлечь из-под обломков пятерых выживших, которые были в срочном порядке госпитализированы. Двое из спасенных впоследствии скончались в больнице. Еще десять человек пока не найдены, спасательные работы продолжаются.
 
Как сообщал Корреспондент.net, 18 января в Италии на отель Rigopiano сошла лавина, где находились 34 человека.В пятницу, 19 января, спасатели обнаружили первых выживших.
Число погибших под лавиной в Италии выросло

Источник: korrespondent.net

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