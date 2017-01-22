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22. 01. 2017

Ошибочный авиаудар в Нигерии: число жертв превысило 230 человек

 
Число погибших в результате ошибочного удара военного самолета ВВС Нигерии по лагерю беженцев на северо-востоке страны увеличилось до 236 человек, передает РИА Новости.
 
"Согласно тому, что мне сказали люди, собственноручно хоронившие погибших, они похоронили 234 убитых. Позднее мне сообщили, что двое из ранее эвакуированных скончались", – сказал глава района Кала-Бальге.

Войска Нигерии захватили ключевой лагерь Боко Харам
 
Напомним, 17 января в ходе миссии против боевиков радикальной группировки "Боко Харам" самолет ВВС Нигерии по ошибке сбросил бомбы на беженцев и сотрудников гуманитарных служб. 

Источник: korrespondent.net

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