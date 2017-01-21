В Ливии смертник взорвал авто возле посольств Италии и Египта

В Триполи взорвался заминированный автомобиль у посольств Италии и Египта, сообщает Afrigatenews.

По предварительным данным, машиной управлял террорист-смертник. После взрыва все дороги рядом были перекрыты. Сотрудники служб безопасности сообщили, что ЧП произошло за закрытым египетским посольством.

Другой источник в службе безопасности сообщил, что человек припарковал свой автомобиль посреди улицы рядом с министерством планирования в районе Аль-Дахра. До этого его преследовали силы безопасности, когда он пытался припарковаться у итальянского посольства.

Представители "Красного креста" отметили, что на месте взрыва найдены тела водителя и пассажира. Отметим, что Италия была первой западной страной, заново открывшей свое посольство в Триполи ранее в этом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле задержали виновника теракта в ночном клубе в новогоднюю ночь.

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Источник: korrespondent.net