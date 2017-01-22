Замглавы миссии ОБСЕ посетит поселки на Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в воскресенье, 22 января, вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой балке и Новгородском и оценит ситуацию безопасности и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Как сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, оценка ситуации в Крутой Балке будет осуществлена в воскресенье утром. Затем наблюдатели осмотрят Новгородское.



Президент Украины встретился с главой ОБСЕ

Напомним, в начале января новый глава ОБСЕ посетил Донбасс.

Источник: korrespondent.net