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22. 01. 2017

Замглавы миссии ОБСЕ посетит поселки на Донбассе

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг в воскресенье, 22 января, вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой балке и Новгородском и оценит ситуацию безопасности и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Как сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, оценка ситуации в Крутой Балке будет осуществлена в воскресенье утром. Затем наблюдатели осмотрят Новгородское.

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Напомним, в начале января новый глава ОБСЕ посетил Донбасс.

Источник: korrespondent.net

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