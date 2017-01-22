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22. 01. 2017

Мэй встретится с Трампом на следующей неделе – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Белом доме.

Встреча пройдет в Вашингтоне. Мэй станет первым главой иностранного государства, с которым Трамп встретится после инаугурации.

Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с Мэй

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Тереза Мэй весной посетит США для встречи с Трампом.

Источник: korrespondent.net

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