Мэй встретится с Трампом на следующей неделе – СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретится с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источник в Белом доме.

Встреча пройдет в Вашингтоне. Мэй станет первым главой иностранного государства, с которым Трамп встретится после инаугурации.



Трамп "с большим нетерпением" ожидает встречи с Мэй

Ранее сообщалось, что премьер Великобритании Тереза Мэй весной посетит США для встречи с Трампом.

Источник: korrespondent.net