Экс-президент Гамбии согласился покинуть страну

Президент Гамбии Яйя Джамме, потерпевший поражение на выборах, уедет из страны и прекратит политическое противостояние, сообщает Associated Press.

Напомним, президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. По итогам голосования победил кандидат от оппозиции Адама Бэрроу, однако Джамме не признал результаты выборов и отказался уйти в отставку.

За день до истечения президентского срока он ввел в стране режим чрезвычайного положения.

Лидеры Сенегала и Нигерии объявили о готовности ввести войска в Гамбию. В полночь 20 января африканские страны начали операцию, стремясь вынудить Джамме передать власть Бэрроу.

Из-за политического кризиса из Гамбии в Сенегал бежали около 45 тысяч человек. Среди них большинство – женщины и дети.



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Источник: korrespondent.net