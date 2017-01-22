На АЭС в Армении произошла авария

Энергоснабжение подстанции и первого энергоблока Армянской атомной электростанции днем 21 января было прервано в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи. Об этом сообщила Интерфаксу советник премьер-министра Армении Шушан Сардарян.

"В результате аварийного отключения на высоковольтной линии электропередачи сработала дифференциальная защита, в результате чего на атомной электростанции полностью были обесточены подстанция 110 кВ и первый энергоблок. Впоследствии из-за дифференциальной защиты "блок-генератор-трансформатор" отключился блоковый трансформатор, в результате чего атомная электростанция была частично разгружена", – сказала она.

По словам Сардарян, в результате аварии был загружен третий энергоблок Разданской тепловой электростанции. Вечером авария была устранена.

Причиной аварии на линии электропередачи стал образовавшийся лед в результате установившейся в последний месяц морозной погоды. Перебоев с электроснабжением населения не было.



Чернобыльскую АЭС накрыли аркой

Как сообщал Корреспондент.net, на этой неделе в Украине на Южно-Украинской АЭС аварийно отключили третий энергоблок для устранения возникших проблем. Уже на следующий день блок был подключен к энергосистеме.

Источник: korrespondent.net