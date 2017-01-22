СБУ предотвратила покушение на Геращенко – СМИ

Служба безопасности Украины воспрепятствовала покушению на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко. Об этом сообщает Цензор.нет со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем – бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне ЛНР Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (Россия).

"Более месяца за подозреваемыми осуществлялось наблюдение, часть их разговоров была задокументирована оперативным путем. Основной мотив покушения на Геращенко – попытка устранить известного политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов "Миротворец", а также известен открытыми антироссийскими взглядами, является медийной фигурой", – пишет издание.

После получения доказательств преступных намерений и информации о наличии у них взрывного устройства, сотрудники СБУ осуществили задержание с поличным.

Против подозреваемых возбуждено дело по ст. 112 (покушение на жизнь государственного деятеля) УК Украины. Максимальная мера наказания – пожизненное заключение.

Следователи проводят экспертизу взрывного устройства, изъятого у задержанных, а также проверяют их возможную причастность к другим преступлениям на территории Украины, в частности, к покушению на журналиста Павла Шеремета.



СБУ обнаружила в "серой зоне" ранец российского десантника

Как сообщалось, СБУ предотвратила попытку покушения на жизнь народного депутата. По данным ведомства, операция по физической ликвидации нардепа планировалась, готовилась и контролировалась с территории России.

Источник: korrespondent.net