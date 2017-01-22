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22. 01. 2017

В Индии поезд сошел с рельсов: более 10 погибших

 
В Индии в результате схода с рельсов семи вагонов поезда и локомотива погибли не менее 13 человек, еще около 100 человек пострадали, сообщает телеканал NDTV.
 
Направлявшийся в город Бхубанешвар поезд сошел с рельсов недалеко от станции Кунеру.
 
Причины инцидента пока неизвестны.
 
На месте ЧП работают медики и спасатели. 

В Германии поезд сошел с рельсов от столкновения с банкоматом
 
Напомним, ранее в Сербии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, пострадали 22 человека.

Источник: korrespondent.net

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