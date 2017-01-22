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22. 01. 2017

С избранием Трампа мир XX века остался в прошлом – глава МИД Германии

 
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что избрание Дональда Трампа президентом США положило конец миропорядку прошлого века. Об этом он написал в статье для издания Bild am Sonntag.
 
"С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века", – написал глава немецкого МИД. 
 
По мнению Штайнмайера, в нынешний период неопределенности в мировой политике "на кону стоит особенно многое".
 
"Какие представления об устройстве (мира – ред.) утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остается открытым", – отметил министр.

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Напомним, церемония инаугурации Трампа прошла в Вашингтоне 20 января.

Источник: korrespondent.net

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