Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2017, воскресенье, 05:01
0°C
Завтра -1°C
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
22. 01. 2017

Останки Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели

Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину из Чехии до конца следующей недели. Об этом сообщил временный поверенный Украины в Чехии Зиновий Гошовский, передает Радио Свобода.

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", – сказал дипломат.

В Праге по инициативе украинской общины также отслужили панихиду по Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, в размере 20 тысяч чешских крон на 10 лет (около 20 тысяч гривен).

3 января 2017 года на Ольшанском кладбище в Праге принудительно эксгумировали останки Олеся. В могиле собирались похоронить Владимира Михайлишина, который ухаживал за могилой украинского писателя.

Умерла дочь Владимира Маяковского

Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии. 14 января власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта. Перезахоронят Олеся на Лукьяновском кладбище.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.