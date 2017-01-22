Останки Олеся перевезут в Украину до конца следующей недели

Останки украинского писателя Александра Олеся перевезут в Украину из Чехии до конца следующей недели. Об этом сообщил временный поверенный Украины в Чехии Зиновий Гошовский, передает Радио Свобода.

"Мы получили все разрешения. Это была сложная процедура по чешским законам. В середине недели будет прощание в Праге", – сказал дипломат.

В Праге по инициативе украинской общины также отслужили панихиду по Олесю и его жене Вере Кандыбе.

Олесь умер в 1944 году. По чешским законам, после похорон родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, в размере 20 тысяч чешских крон на 10 лет (около 20 тысяч гривен).

3 января 2017 года на Ольшанском кладбище в Праге принудительно эксгумировали останки Олеся. В могиле собирались похоронить Владимира Михайлишина, который ухаживал за могилой украинского писателя.



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Президент Украины поручил МИД срочно вмешаться в ситуацию с принудительной эксгумацией останков Олеся в Чехии. 14 января власти Чехии дали разрешение на передачу Украине эксгумированных останков поэта. Перезахоронят Олеся на Лукьяновском кладбище.

Источник: korrespondent.net