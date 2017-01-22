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22. 01. 2017

Трамп обратился к ЦРУ с призывом разгромить ИГ

Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли, сообщает Reuters.

Трамп назвал сотрудников ЦРУ "по-настоящему ценными и удивительными специалистами".

В качестве приоритета для ЦРУ американский президент назвал борьбу с террористической организацией "Исламское государство".

"Надо избавиться от ИГ, иного выбора у нас нет... Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли", – сказал Трамп.

По его словам, США не использовали настоящие возможности в борьбе с терроризмом.

Трамп назвал Обаму создателем ИГИЛ

Напомним, ранее Трамп неоднократно заявлял, что в появлении "Исламского государства" виновата Хиллари Клинтон.

Источник: korrespondent.net

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