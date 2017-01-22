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22. 01. 2017

Растет число погибших при сходе поезда с рельсов в Индии

 
В Индии число погибших в результате схода семи вагонов поезда и локомотива с рельсов достигло 23 человек, сообщает телеканал NDTV.
 
Отмечается, что количество жертв аварии, вероятно, возрастет.
 
Министр железных дорог Индии Суреш Прабху поручил чиновникам выехать на место ЧП и обеспечить оперативное проведение поисково-спасательной операции.

В Харьковской области поезд насмерть сбил человека
 
Как сообщалось, направлявшийся в город Бхубанешвар поезд сошел с рельсов недалеко от станции Кунеру.

Источник: korrespondent.net

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