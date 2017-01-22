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22. 01. 2017

В Польшу прибыли первые американские ракеты

На авиабазу тактического значения Кшесины в Познани прибыли первые единицы американских высокоточных крылатых ракет Jassm Extended Range класса "воздух-поверхность". Об этом сообщил вице-министр обороны Польши Бартош Ковнацкий, передает Польское радио.

Министерство национальной обороны страны подписало договор на покупку современных американских ракет типа JASSM и JASSM-ER, которые могут совершать маневры на расстояние до 1000 километров и поражать цели на земле.

Ракетами будут оснащаться истребители F-16, которые находятся на базах в Познани и городе Ласке недалеко от Лодзи.

Польша ведет переговоры с США о покупке сотни F-16

Напомним, ранее в Польшу доставили американские танки для сдерживания России. В Кремле уже назвали такие действия угрозой РФ. 

Источник: korrespondent.net

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