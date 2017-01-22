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22. 01. 2017

Число жертв наезда на пешеходов в Мельбурне возросло

 
Жертвами наезда автомобиля на пешеходов в австралийском Мельбурне стали пятеро человек, передает Reuters.
 
Пятой жертвой стал трехмесячный мальчик, он скончался спустя два дня после инцидента. Еще 20 человек серьезно травмированы. В полиции не исключают, что число жертв может возрасти.
 
Напомним, 20 января в центре Мельбурна неизвестный на автомобиле протаранил толпу прохожих. При задержании водитель был ранен в руку.

Наезд на людей в Мельбурне: украинцев среди пострадавших нет
 
Было установлено, что 26-летний мужчина страдает психическим расстройством и имеет наркотическую зависимость.

Источник: korrespondent.net

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