Число жертв наезда на пешеходов в Мельбурне возросло

Жертвами наезда автомобиля на пешеходов в австралийском Мельбурне стали пятеро человек, передает Reuters.

Пятой жертвой стал трехмесячный мальчик, он скончался спустя два дня после инцидента. Еще 20 человек серьезно травмированы. В полиции не исключают, что число жертв может возрасти.

Напомним, 20 января в центре Мельбурна неизвестный на автомобиле протаранил толпу прохожих. При задержании водитель был ранен в руку.



Наезд на людей в Мельбурне: украинцев среди пострадавших нет

Было установлено, что 26-летний мужчина страдает психическим расстройством и имеет наркотическую зависимость.

Источник: korrespondent.net