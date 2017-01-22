В Житомирской области нашли тайник с гранатами

25 гранат и запалов к ним изъяли правоохранители из тайников, указанных жителем Бердичева, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

20 января в дежурную часть Бердичевского отдела полиции Житомирской области обратился местный житель с сообщением, что он нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты.

Выехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили в земле 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.



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Источник: korrespondent.net