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22. 01. 2017

В Житомирской области нашли тайник с гранатами

25 гранат и запалов к ним изъяли правоохранители из тайников, указанных жителем Бердичева, сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

20 января в дежурную часть Бердичевского отдела полиции Житомирской области обратился местный житель с сообщением, что он нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты.

Выехавшие на место происшествия правоохранители обнаружили в земле 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. 

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Как сообщал Корреспондент.net, в киевском аэропорту Жуляны пограничники обнаружили 17 ящиков с контрабандными комплектующими к оружию и авиационной технике.

Источник: korrespondent.net

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