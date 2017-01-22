Названо число американских телезрителей, смотревших инаугурацию Трампа

За церемонией инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа в прямом эфире наблюдали порядка 31 миллиона американских телезрителей. Об этом сообщает исследовательская служба Nielsen.

Отмечается, что церемония присяги Трампа заняла пятое место по телерейтингу среди всех инаугураций президентов США, начиная с 1969 года.

Лидером по числу американских телезрителей является церемония инаугурации Рональда Рейгана в 1981 году, за которой наблюдали более 41 миллион человек. Второе место у инаугурации Обамы в 2008 году –37,8 миллиона, на третьей строчке инаугурация Джимми Картера в 1977 году — 34,1 миллиона. Четвертое место заняла церемония присяги Ричарда Никсона в 1973 году, за которой следили 33 миллиона человек.

В 2013 году инаугурацию Обамы в прямом эфире смотрели 20,6 миллиона человек.



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Напомним, церемония инаугурации Трампа прошла в Вашингтоне 20 января.

Источник: korrespondent.net