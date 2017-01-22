Меланья Трамп опубликовала первый твит как первая леди США

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья сделала первый твит в качестве первой леди США.

"Я очень горда служить этой замечательной стране в качестве первой леди", – написала она в Twitter.

Также приложила к записи фотографию, на которой держит две Библии во время присяги Дональда Трампа.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z — Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.

Меланья Трамп. Новая хозяйка Белого дома



Ранее сообщалось, что СМИ назвали Меланию Трамп "нетипичной" первой леди, намекая на ее иностранное происхождение и яркую карьеру модели.

Источник: korrespondent.net