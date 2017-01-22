Итоги 21.01: Покушение на Геращенко, митинги в США

По всему миру прошли "марши женщин" против Трампа
Миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности. Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.
В Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий "тотальную украинизацию"
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5670 "О языке". Его авторы предлагают сделать украинский язык обязательным в использовании во всех сферах государственной и общественной жизни. Коснется это и СМИ.
За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн.), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн.) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн.) для СМИ.
В Одессе горел рынок Привоз
В Одессе горел рынок Привоз. На известном рынке загорелись контейнеры с лакокрасочной продукцией.
В Киеве убили адвоката
В Днепровском районе Киева убили 46-летнего адвоката. Полицейские установили, что адвокат возвращался домой. Возле дома к нему сзади подошел неизвестный и выстрелил ему в голову. От полученного ранения адвокат умер в больнице.
На месте происшествия обнаружили стреляную гильзу калибром 7,65 мм, которую отправили на экспертизу.
По США пронесся разрушительный торнадо
В штате Миссисипи на юго-востоке США прошел сильный торнадо. Жертвами стихии стали как минимум четверо, все они жители городка Хаттисберг. Спасатели и полиция продолжают поисковую операцию.
СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве
СБУ заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь народного депутата. По данным ведомства, операция по физической ликвидации нардепа планировалась, готовилась и контролировалась с территории России. По информации СМИ, покушение готовилось на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко.
Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем – бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне ЛНР Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (Россия).
В Индонезии испытали украинские БТР
Индонезийский корпус морской пехоты успешно протестировал новейшие украинские БТР-4М на побережье Яванского моря, недалеко от города Тангеранг.
На БТР-4М стоят немецкие двигатели Deutz. Эта машина получила множество обновлений для использования ее именно в качестве амфибии.
БТР-4М – это первый военный экспорт Украины в Индонезию за почти два десятилетия.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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