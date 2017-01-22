Итоги 21.01: Покушение на Геращенко, митинги в США

По всему миру прошли "марши женщин" против Трампа

Миллионы участников более чем в 600 городах мира пришли на женские акции солидарности. Протестующие выражали свое недовольство позицией президента США Дональда Трампа относительно уважения прав женщин и социальных меньшинств.

В Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий "тотальную украинизацию"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5670 "О языке". Его авторы предлагают сделать украинский язык обязательным в использовании во всех сферах государственной и общественной жизни. Коснется это и СМИ.

За нарушение закона нардепы предлагают штрафовать в размере от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 – 6800 грн.), если речь о работе официальных органов и бюджетных организаций, от 200 до 300 (3400-5100 грн.) минимумов в сфере образования, науки и культуры, от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн.) для СМИ.

В Одессе горел рынок Привоз

В Одессе горел рынок Привоз. На известном рынке загорелись контейнеры с лакокрасочной продукцией.

В Киеве убили адвоката

В Днепровском районе Киева убили 46-летнего адвоката. Полицейские установили, что адвокат возвращался домой. Возле дома к нему сзади подошел неизвестный и выстрелил ему в голову. От полученного ранения адвокат умер в больнице.

На месте происшествия обнаружили стреляную гильзу калибром 7,65 мм, которую отправили на экспертизу.

По США пронесся разрушительный торнадо

В штате Миссисипи на юго-востоке США прошел сильный торнадо. Жертвами стихии стали как минимум четверо, все они жители городка Хаттисберг. Спасатели и полиция продолжают поисковую операцию.

СБУ предотвратила убийство нардепа в Киеве

СБУ заявила о предотвращении попытки покушения на жизнь народного депутата. По данным ведомства, операция по физической ликвидации нардепа планировалась, готовилась и контролировалась с территории России. По информации СМИ, покушение готовилось на народного депутата от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко.



Исполнить покушение вызвались двое граждан Украины, которые отбывали заключение на территории Крыма, и получили досрочное освобождение. Один из них ранее трижды судим по уголовным статьям. По данным следствия, свои действия они координировали со своим руководителем – бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне ЛНР Андреем Тихоновым, проживающим в настоящий момент в Белгороде (Россия).

В Индонезии испытали украинские БТР

Индонезийский корпус морской пехоты успешно протестировал новейшие украинские БТР-4М на побережье Яванского моря, недалеко от города Тангеранг.

На БТР-4М стоят немецкие двигатели Deutz. Эта машина получила множество обновлений для использования ее именно в качестве амфибии.

БТР-4М – это первый военный экспорт Украины в Индонезию за почти два десятилетия.

Источник: korrespondent.net