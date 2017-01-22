Сутки в АТО: обстрелы на всех направлениях

За минувшие сутки в зоне проведения АТО сепаратисты открывали огонь 33 раза, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов сепаратисты обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому также огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском направлении из минометов сепаратисты вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Новоалександровке, Валуйскому и Новозвановке.

В свою очередь сепаратисты заявили о более чем 500 обстрела ВСУ. По их словам, обстреляны Ясиноватая, Горловка, Крутая Балка, пригород Донецка - бывший аэропорт, поселки Жабичево, Трудовские, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, а также Николаевка, Саханка, Ленинское и Коминтернов

На днях на Донбассе обстреляли гражданский автобус. Стороны обвинили друг друга.

Источник: korrespondent.net