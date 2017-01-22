Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2017, воскресенье, 09:33
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
22. 01. 2017

Сутки в АТО: обстрелы на всех направлениях

За минувшие сутки в зоне проведения АТО сепаратисты открывали огонь 33 раза, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов сепаратисты обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому также огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском направлении из минометов сепаратисты вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Новоалександровке, Валуйскому и Новозвановке.

В свою очередь сепаратисты заявили о более чем 500 обстрела ВСУ. По их словам, обстреляны Ясиноватая, Горловка, Крутая Балка, пригород Донецка - бывший аэропорт, поселки Жабичево, Трудовские, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, а также Николаевка, Саханка, Ленинское и Коминтернов

На днях на Донбассе обстреляли гражданский автобус. Стороны обвинили друг друга.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.