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22. 01. 2017

Трамп раскритиковал СМИ за освещение инаугурации

Американский президент Дональд Трамп и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер раскритиковали СМИ за искаженное освещение церемонии инаугурации, передает AFP.

По словам Трампа, во время его речи в Национальной аллее было около полутора миллиона человек. Некоторые СМИ ранен сообщили, что присутствовавших было значительно меньше, обвинив президента в том, что он "не может считать".

"Они (СМИ - ред.) показывали практически пустое поле. И говорили, что Трамп не привлек внимание", – сказал он.

Спайсер на своем первом брифинге в Белом доме продолжил тему количества присутствовавших на инаугурационной речи Трампа.

"Это была самая большая аудитория, которая присутствовала когда-либо на инаугурации", - сказал он, обвинив журналистов в "умышленно лживых сообщениях".

"Попытки принизить энтузиазм народа на инаугурации позорны и лживы", - подчеркнул он, и покинул зал, не дав возможности журналистам по традиции задать вопросы.

Напомним, церемония инаугурации Трампа прошла в Вашингтоне 20 января.

Позже было названо число телезрителей, смотревших инаугурацию Трампа.

Источник: korrespondent.net

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