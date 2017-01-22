Крушение поезда в Индии: число жертв выросло

Жертвами крушения поезда на востоке Индии стали не менее 32 человек, передает The Times of India.

Также сообщается о более чем ста пострадавших. Ситуация с пострадавшими прояснится полностью, когда удастся извлечь заблокированных в вагонах людей.

Напомним, поезд в Индии сошел с рельсов около 23.00 субботы по местному времени.

Источник: korrespondent.net