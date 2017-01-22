Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2017, воскресенье, 11:06
+1°C
Завтра -1°C
+1°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,07
22. 01. 2017

Задержанным на акциях против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы

Задержанным во время протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне предъявлены обвинения по статье о массовых беспорядках, пишет AP.

В офисе федерального прокурора округа Колумбия отметили, что подобные обвинения соответствуют статусу тяжкого преступления, которое грозит сроком лишения свободы до 10 лет и штрафом в размере до 250 тысяч долларов.

Также сообщается, что сейчас задержанных выпускают под залог, а суды над ними состоятся в феврале.

Напомним, в день инаугурации Трампа в Вашингтоне произошли столкновения между его противниками и полицией. Были арестованы более 200 человек. Шесть сотрудников полиции получили ранения.

А сегодня сообщалось, что по всему миру проходят марши женщин против Трампа.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.