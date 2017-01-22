Задержанным на акциях против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы

Задержанным во время протестов в день инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне предъявлены обвинения по статье о массовых беспорядках, пишет AP.

В офисе федерального прокурора округа Колумбия отметили, что подобные обвинения соответствуют статусу тяжкого преступления, которое грозит сроком лишения свободы до 10 лет и штрафом в размере до 250 тысяч долларов.

Также сообщается, что сейчас задержанных выпускают под залог, а суды над ними состоятся в феврале.

Напомним, в день инаугурации Трампа в Вашингтоне произошли столкновения между его противниками и полицией. Были арестованы более 200 человек. Шесть сотрудников полиции получили ранения.

А сегодня сообщалось, что по всему миру проходят марши женщин против Трампа.

Источник: korrespondent.net