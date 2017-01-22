В переговорах по Сирии примут участие пять стран

В встрече по урегулированию конфликта в Сирии, который пройдет в столице Казахстана Астане 23-24 января, примут участие семь сторон: пять стран и представитель ООН, сообщили в МИД Казахстана.

В казахстанском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что участие подтвердили правительство и оппозиция Сирии, Россия, Иран, Турция, США и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

Также отмечатся, что Астана была выбрана для проведения переговоров в качестве нейтральной стороны.

Ранее сообщалось, что результатом переговоров по Сирии в Казахстане может стать "дорожная карта" по разрешению конфликта.

При этом девять сирийских оппозиционных групп отказались от мирных переговоров по Сирии в Астане.

Источник: korrespondent.net