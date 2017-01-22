Корабли Китая вошли в воды оспариваемых Японией островов

Три патрульных корабля с китайскими флагами вошли в воды оспариваемых Японией островов (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, заявила японская береговая охрана.

Сообщается, что судна КНР пробыли в акватории островов около двух часов. При этом береговая охрана Японии не предпринимала никаких действий по отношению к кораблям Китая.

Ранее авианосец Китая провел учения в спорных водах.

Также сообщалось, что Южная Корея отказалась от учений с США и Японией, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем.

Источник: korrespondent.net