Северная Корея ввела мобилизацию "для битвы"

В день инаугурации американского президента Дональда Трампа в армии Северной Кореи объявили "положение всеобщей мобилизации для битвы", передает радио Свободная Азия со ссылкой на свои источники.

По данным радио, соответствующее положение было введено во всех подразделениях Вооруженных сил КНДР с полудня 20 января.

Отмеччается, что соответствующий приказ был объявлен от имени командования министерства обороны КНДР, а не от имени главнокомандующего ВС КНДР, поэтому, по словам источников, это не стоит воспринимать слишком серьезно.

"Возможно, что все сделано в профилактических целях в связи с праздниками. Приближается Новый год по лунному календарю, а также день рождения Ким Чен Ына, вот, скорее всего, и издали такой приказ, предупредив по большому счету не расслабляться и не терять бдительности", - отметил собеседник радио.

В то же время в Сеуле полагают, что мобилизация объясняется вступлением в США нового президента Дональда Трампа в должность.

На днях сообщалось, что КНДР могла построить межконтинентальные ракеты и поместить их на мобильные пусковые установки.

Также сообщалось, что США готовы сбивать ракеты КНДР.

Источник: korrespondent.net