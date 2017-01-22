Против Трампа протестовало более миллиона человек

В США более одного миллиона челоек протестовали против президента страны Дональда Трампа, передает CNN со ссылкой на официальные цифры правоохранительных органов.

При этом в подсчитанные результаты не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 тысяч человек.

По данным CNN, другие столь массовые демонстрации прошли в Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе. На улицы этих городов вышли, только по данным полиции, минимум по 100 тыс. человек, хотя некоторые СМИ ранее сообщали, что в реальности эти цифры были значительно больше.

Так, по данным СМИ, в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке на улицы вышли минимум по полмиллиона человек недовольных новым президентом США.

Среди участников были многие звезды кино и музыки, включая Мадонну, Шарлиз Терон, Джессику Честейн, Скарлетт Йоханссон, Джулию Робертс и других.

Напомним, в Вашингтоне в день инаугурации Трампа были арестованы более 200 человек. Шесть сотрудников полиции получили ранения.

Сообщалось, что задержанным на акциях против Трампа грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме того, по всему миру прошли марши женщин против Трампа.

Источник: korrespondent.net